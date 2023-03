“Meer ruimte voor minder geld”: binnenkijken in het herenhuis van Jolien en Milosz, met authentieke trap als grote troef

Jolien en Milosz wisselden van de ene dag op de andere hun kleine beluikhuisje in Gent in voor een ruim herenhuis in Ronse. “Plots had ik genoeg van de stad”, vertelt Jolien. In een ijltempo werden muren geschilderd en vloeren uitgebroken, zodat het koppel drie maanden later in hun droomwoning in de Vlaamse Ardennen kon intrekken.