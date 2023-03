Drie kamers verbonden door een glijbaan: Evine opent kinderwinkel met kleding, speelgoed en interieur in Maaseik

Het was haar droom om ooit een kinderwinkel te openen. Dat deed Evine Smeets (32) dan ook onder de naam Drøm, of ‘droom’ in het Noors. “In drie mooie kamers verkoop ik kleding, lifestyle, speelgoed en interieur.”

“Het handelsbloed heb ik meegekregen van mijn grootouders en ouders”, vertelt Evine. “Mijn grootouders baatten destijds restaurant De Flichel uit, mijn ouders runden Moda Muziekshop in de Bosstraat. Zelf was het mijn droom een winkel voor kinderen te openen. Vandaar ook de naam droom, maar in het Noors geschreven: Drøm.”

Haar kinderwinkel opende Evine aan de rotonde bij het standbeeld van Joris Helleputte in Maaseik. “Ik verkoop er kinderkleding van 0 tot 8 jaar, in de winterkleding ga ik tot 10 jaar. Daarnaast verkoop ik ook lifestyleproducten, speelgoed en interieur.”

Glijbaan

Evines winkel is ingedeeld in drie kamers. De eerste kamer wordt gedecoreerd door rugzakken, reiskoffers, kinderboeken, knutselboeken, puzzels, knuffels en houten speelgoed. In de tweede kamer wenkt een grote muizenkast, kleding en alles voor de kinderkamer. “Via een glijbaan kom je in een lager gelegen ruimte waar ik aandacht schenk aan geschenkartikelen in de ruime zin van het woord”, vertelt Evine. “De glijbaan kent veel succes bij de kinderen. Maar er is natuurlijk ook een trap naar deze ruimte.”

Praktische info

Bospoort 14, 3680 Maaseik

Tel.: 089/86.36.60 - www.dromstore.be

Openingsuren: dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 uur.