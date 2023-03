Zo beleefde het Belgisch Consulaat in LA de Oscars: “We gaan hier niet miserabel in een hoekje staan huilen”

‘Close’ is er vannacht niet in geslaagd om hun Oscarnominatie te verzilveren. Hoewel ‘All quiet on the western front’ al wekenlang de gedoodverfde winnaar was, vloeiden er na het openen van de enveloppe van Beste internationale film toch ook traantjes op de residentie van de Belgische consul in Los Angeles, waar de watch partyplaatsvond. “Het is een beetje zoals op het WK: de Duitsers hebben gewonnen, maar niet met schoon voetbal”, vertelt scriptschrijver Angelo Tijssens na afloop.