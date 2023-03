LEES OOK. Oudste broer van Lotte Kopecky overleden

Kopecky was eerst niet voorzien voor Nokere Koerse, maar heeft nu toch beslist om de wedstrijd toe te voegen aan haar kalender. Al fietsend gaat ze haar zinnen proberen te verzetten. Het verlies van haar broer is immers zwaar aangekomen bij de Antwerpse. Seppe was de eerste van de familie die voor het wielrennen koos en vormde bijgevolg een grote bron van inspiratie voor de succesvolste Vlaamse wielrenster. Kopecky won eerder dit seizoen al de Omloop het Nieuwsblad en finishte tweede in de Strade Bianche. Pas met Gent-Wevelgem op 26 maart zou ze aanvankelijk opnieuw in competitie uitkomen.