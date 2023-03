Angela Bassetts gezicht spreekt boekdelen wanneer Jamie Lee Curtis de Oscar voor haar neus wegkaapt

Actrice Angela Bassett (64) was op 95ste editie van de Oscars genomineerd voor de prijs van Beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in ‘Black Panther: Wakanda forever’. Maar ze verloor de prijs aan Jamie Lee Curtis (64) en kon haar teleurstelling niet wegsteken. Haar reactie ging viraal op sociale media, met onder andere de commentaar dat ze een slechte verliezer is.

Angela Bassett liet op voorhand weten dat het “buitengewoon bijzonder” zou zijn, als ze de Oscar voor Beste vrouwelijke bijrol zou winnen. Bassett was de eerste ooit die een Oscarnominatie in de wacht sleepte voor een rol in een Marvel-film. Nadat ze al de Golden Globe won voor Beste vrouwelijke bijrol, was ze volgens sommigen ook de grote favoriet in dezelfde categorie op de Oscars.

Helaas voor haar moest ze echter toekijken hoe Jamie Lee Curtis met de prijs naar huis ging voor haar rol als Deirdre Beaubeirdre in Everything everywhere all at once. Ook Hong Chau, Kerry Condon en Stephanie Hsu grepen naast de award. In tegenstelling tot de andere genomineerden begon Bassett niet te applaudisseren, toen Curtis naar het podium wandelde.

Kijkers wezen al snel op de grimmige blik van Bassett, toen ze de naam van haar rivale en niet de hare hoorde. “Angela Bassett was zelfs niet blij voor de winnaar, zoals haar medegenomineerden, zoals het hoort”, tweette iemand. Iemand anders schreef: “Iedereen zegt dat Angela Bassett had moeten winnen van Jamie Lee… Haar reactie was niet sportief.”

Maar er zijn ook fans die het voor Bassett opnemen en vinden dat zij de Oscar verdiende. “Ik kan de pijn en teleurstelling in haar gezicht zien. Ik zou ook niet klappen als ik decennialang had gewerkt om niet te winnen. Angela Bassett is beroofd, ze verdiende die prijs.” Verschillende mensen grappen ook dat ze een Oscar willen stelen om aan haar te geven.

