Viaduct van Vilvoorde ondergaat renovatie die acht jaar zal duren

De brug wordt ook verstevigd en gesaneerd. Alles samen zal de renovatie zowat 8 jaar tijd vragen. De kostprijs van het project wordt geraamd op 500 miljoen euro.

Het Viaduct van Vilvoorde werd in de jaren zeventig ontworpen om 100 jaar te kunnen meegaan. Een kleine 50 jaar na 1978, toen de eerste auto’s gebruik maakten van het Viaduct, bevindt het bouwwerk zich echter in een slechte toestand. Om de veiligheid van de auto- en vrachtwagenbestuurders te blijven garanderen, is een grote renovatie nodig.

Bij die renovatie wordt niet alleen de bovenbouw aangepakt, maar ook de draagstructuur, de oplegtoestellen en de binnenkant van het Viaduct. Zoals veel bouwwerken die dateren uit de jaren zeventig bevat het Viaduct een asbesthoudende coating. Die wordt ook gesaneerd.