Miljoen mensen dringen bij FIFA aan op vergoedingen voor arbeiders na WK in Qatar

De internationale voetbalorganisatie FIFA heeft van Amnesty International een open brief ontvangen met zowat een miljoen handtekeningen. De brief eist compensatie voor de “uitgebuite arbeidsmigranten” in Qatar.

“De slachtoffers van de gruwelijke mensenrechtenschendingen tijdens het WK voetbal van 2022 in Qatar verdienen gerechtigheid”, stelt Amnesty, dat aan de FIFA ook nog speciaal ontworpen voetbalshirts overhandigde.

De FIFA ontving de shirts en de brief aan de vooravond van de jaarlijkse FIFA-conferentie op 16 maart in Rwanda. In totaal zetten een miljoen mensen uit 190 landen via het platform Avaaz hun handtekening onder de oproep voor gerechtigheid voor arbeidsmigranten.

“Arbeiders en hun families hebben geleden onder schokkende mensenrechtenschendingen”, klinkt het bij Amnesty. “Het wereldkampioenschap is gebouwd op hun opoffering. FIFA heeft nu de kans om de situatie recht te zetten.”

“Concreet stellen wij een plan en tijdschema voor om de slachtoffers te vergoeden”, vertelt Steve Cockburn, hoofd Economische en Sociale Rechtvaardigheid bij Amnesty International. “Die werknemers zijn mishandeld om een wereldkampioenschap te realiseren dat de FIFA miljarden dollars heeft opgeleverd, maar dat een menselijke tol heeft geëist in de vorm van gezinnen die achterblijven met schulden of dode familieleden.”

Volgens de juridisch directeur van het online campagnenetwerk Avaaz, Bieta Andemariam, erkent het publiek wereldwijd het ernstige onrecht dat de arbeiders in Qatar werd aangedaan. “De mensen eisen dat de FIFA een fractie van de miljarden dollars uittrekt die werden verdiend met het zweet, bloed en leven van honderdduizenden slachtoffers.”

De speciaal ontworpen shirts, die werden gepresenteerd in het officiële museum van de FIFA in Zwitserland, weerspiegelen de blauwe werkkleding en gele fluohesjes die werden gedragen door de arbeidsmigranten. “Door de voetbalshirts aan te bieden in Zürich, eisen we dat de FIFA de opoffering van de arbeidsmigranten erkent en dat hun eisen worden ingewilligd”, aldus nog Cockburn.

Aan de vooravond van het toernooi in november 2022 beloofde de FIFA een legacy fund op te richten. Maar, stelt Amnesty, men zegde nog niet toe dit te gebruiken om rechtstreeks steun te verlenen aan de arbeiders. Tot op heden zou de FIFA nog geen verdere details hebben verstrekt over de werking van het fonds.

In de open brief, gericht aan voorzitter Gianni Infantino, wordt aangedrongen om het legacy fund te gebruiken om werknemers of hun families rechtstreeks te compenseren. Ook wordt opgeroepen om met Qatar samen te werken om ervoor te zorgen dat de eigen compensatieregeling, opgezet door de Golfstaat, op afstand toegankelijk wordt voor werknemers die het land reeds verlaten hebben en voor de families van overleden werknemers.