Referee Department: “Terechte penalty en VAR-interventie in KV Mechelen-STVV”

Even terugspoelen naar zaterdagavond. Nadat in de 78ste minuut een vrije trap voor KV Mechelen uitmondt in een doeltrap voor STVV luistert scheidsrechter Wim Smet plots naar videoref Nathan Verboomen. Die ziet in Tubeke, wat iedereen in het AFAS-stadion was ontgaan. Da Cruz had de bal in de Truiense zestien van dichtbij tegen de elleboog van de opverende Hara gekopt. Verboomen roept Smet naar het scherm, waarna die naar de stip wijst. Tot woede van STVV, waar coach Bernd Hollerbach na afloop zijn spelers zelfs een spreekverbod oplegt. Ook bij KV Mechelen begrijpen ze niet goed wat aan de hand is. “Hoe kan je nu oordelen dat dit penalty is”, vroeg onze huisref Serge Gumienny zich luidop af.

Maar wat blijkt bijna 48 uur na de feiten. Zowel Verboomen als Smet hadden het bij het rechte eind. Dat is wat het Referee Department laat weten in zijn wekelijkse terugblik op maandag. “De STVV-speler raakt de bal met zijn arm/elleboog terwijl die van het lichaam is”, klinkt het. “Het Referee Department steunt de VAR-review en de beslissing van de scheidsrechter.”