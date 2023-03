Kevin De Bruyne maakt zich op voor CL-clash met RB Leipzig: “Duel met vele valkuilen”

Manchester City speelt morgen om 21 uur op eigen veld de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen RB Leipzig. De Engelse grootmacht moet na het gelijkspel (1-1) op Duitse bodem in het heenduel vol aan de bak. Kevin De Bruyne maakt zich op voor “een zware wedstrijd”.

“Leipzig is een goed team, met veel kwaliteit, dat sterk bezig is”, zei de 31-jarige middenvelder, die in de heenwedstrijd ziekjes aan de kant stond, maandag op het traditionele persmoment daags voor het duel. “Ik verwacht een wedstrijd met veel energie die lastig zal zijn. Leipzig legt altijd veel intensiteit in zijn matchen. Ik ben me ervan bewust dat er vele valkuilen liggen.”

De Rode Duivel verklaarde dat hij graag de Champions League wil winnen, maar dat is geen obsessie. “Elke competitie die we spelen probeer ik te winnen. Je verliest meer dan je wint. Ik heb al veel gewonnen, dus ik mag van geluk spreken. We proberen gewoon wedstrijden te winnen en de best mogelijke versie van onszelf te zijn.”

De Bruyne moest het zaterdag bij Crystal Palace (0-1) stellen met een korte invalbeurt van elf minuten. Coach Pep Guardiola, die na de Belg voor de pers verscheen, liet zich uit over het vormpeil van zijn middenvelder. “Het is voor iedereen, ook voor mij, een moeilijk seizoen met bijvoorbeeld het WK dat er middenin viel”, aldus de Spanjaard. “Kevin heeft geweldige kwaliteiten om assists uit te delen en goals te scoren, dat weten we. Hij kan een splijtende pass geven zoals niemand anders. Wanneer het moeilijker loopt, moet hij terug naar de basisprincipes van het spel. Als dat lukt komen die goals en assists vanzelf.”