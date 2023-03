Pat Krimson wint The Golden Hasselt Awards 2023

Pat Krimson, geboren in Hasselt, neemt op zaterdag 7 oktober 2023 de prijs in ontvangst tijdens de eerste lustrumeditie van TGHA, die in de Hasseltse feestzaal Lorka plaatsvindt. Michiel Janssens krijgt die avond de jongerenaward. Vanaf 19u kan het publiek meegenieten van een showavond in Broadwaystijl en zijn er optredens van Günther Neefs, Isabelle A, Willy Claes, Ben Lambrechts, Vittorio Simoni, Michelle Trautner en dansschool Level Up, Marijn Devalck en de Yentl Bigband.Juryvoorzitter Jos Dessers: “Pat Krimson heeft een opmerkelijk parcours in de muziekwereld afgelegd. In 1989 begon hij als promotor bij een platenfirma en was hij oprichter van het populaire Dance Opera-label. Eén jaar later scoorde hij met Leopold 3 al zijn eerste hits, zoals ‘Zomernacht’ en ‘Volle maan’. Daarna kwam 2 Fabiola, de pop-dance band die hij vormde met Zohra en goed was voor nationaal en internationaal succes met nummers als 'Play this song', 'Lift U up' en 'Freak Out’. Ook solo als Pat Krimson en met het project Nunca was Pat erg succesvol. Na 8 jaar Ibiza, waar hij zichzelf heruitvond, maakt hij in 2008 zijn comeback op ‘I love the 90’s – The party’ in de Hasseltse Trixxo Arena. Pat Krimson lag ook mee aan de basis van het succes van discotheek Ritz. Aan de kanaalkom organiseerde hij daar ook zijn populaire Atmoz-party’s. De herstart van 2 Fabiola, wat hij dit keer samen deed met Loredana De Amicis, de vrouw waarmee hij onlangs op Valentijn in het huweljiksbootje staptje, was een voltreffer. Het duo scoorde in 2014 de Zomerhit met ‘She’s After My Piano’. Nog steeds is de in Hasselt geboren Pat krimson succesvol in binnen- en buitenland. Net daarom verdient hij deze prijs.” Ook over de winnaar van de Jongerenaward is Jos Dessers enthousiast: “Musicalartiest Michiel Janssens studeerde af aan de afd. Woordkunst-Drama aan de Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt. Daarna vervolgde hij zijn studies aan de Guilford School of Acting (Verenigd Koninkrijk), waar hij in 2018 het diploma van Bachelor in Arts, Musical Theatre behaalde. Michiel heeft in grote producties meegespeeld zoals ‘Tanz der Vampire’, ‘Cats’ en ‘SpongeBob’. In deze laatste musical speelde hij de hoofdrol, met voorstellingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Verleden jaar nam Michiel deel aan het VTM-programma ‘I Can See Your Voice’. Momenteel repeteert hij voor de bekende musical ‘Starlight Express’ van Andrew Lloyd Webber. Deze 26-jarige musicalartiest is bij ons helaas niet zo bekend, maar we gaan zeker nog veel van hem horen.”