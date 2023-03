Qmusic al 11.000 euro armer door ‘Het verboden woord’

Al na een dikke tien minuten viel ‘Het verboden woord’ maandagochtend. De luisteraars kozen vorige week zelf het woord ‘eigenlijk’ boven ‘soms’ en ‘trouwens’, en dus mogen de dj’s het niet meer uitspreken. Doen ze dat wel en laat je dat via de app van de radiozender weten, dan win je 1.000 euro aan shopbudget.

Intussen hebben de presentatoren zich al elf keer laten betrappen, en dus is Qmusic al 11.000 euro lichter. Acht van die versprekingen staan op het conto van Vancoillie en Dauwe, die al lachten om het mogelijke faillissement van de zender. Hun gast Siska Schoeters – die kwam praten over haar ontmaskering in The masked singer – zag er de humor van in. “Dit is commerciële radio, daar smijten ze geld via ramen en deuren naar buiten.”(dvg)