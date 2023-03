Wachttijd voor diagnose ontwikkelingsstoornissen kan oplopen tot meer dan twee jaar

Kinderen en jongeren moeten steeds langer wachten om een diagnose te krijgen voor ontwikkelingsstoornissen zoals ASS of ADHD. De wachttijden in de gespecialiseerde diagnosecentra lopen soms op tot meer dan twee jaar. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA), die de cijfers heeft opgevraagd, is het tijd om de versnippering van het aanbod en de wachtlijsten aan te pakken.