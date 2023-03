Maaseikse Wammesgazet weer klaar voor 18.000 brievenbussen

Donderdag stelden de carnavalisten van Het Heilig Wammes in Maaseik de nieuwste editie van hun Wammesgazet voor. Het krantje wordt bedeeld in maar liefst 18.000 brievenbussen.

Carnavalsvereniging Het Heilig Wammes in Maaseik bestaat al 6 x 11 + 9 of 75 jaar. Hun krantje is intussen aan zijn 64ste editie toe. Voor de nieuwste editie van de gele Wammesgazet begonnen de elf leden van de redactie op de elfde van de elfde te schrijven. Na elf zittingen konden ze het resultaat vorige donderdag om 8.11 uur boven de doopvont houden. “Ons gezèt is volledig geschreven in het officieel Maaseiker dialect en in de correcte spelling van vorst Tony zaliger”, vertelt vorst Eric Opdenakker namens de redactie. Weldra vinden 18.000 krantjes hun bus in Maaseik en omstreken. De stoet met 70 groepen trekt door Maaseik op zondag 19 maart. (roma)

Wie de Wammesgazet niet ontvangt, kan ze analoog verkrijgen of digitaal raadplegen via www.heiligwammes.be of via Facebook