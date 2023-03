Miljoenen exemplaren van exotische schelpensoort aangespoeld op onze stranden

Bij het VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee, is het ook op gevallen hoeveel scheermessen er op de stranden liggen. Vooral aan de Westkust.

Een Amerikaanse zwaardschede. — © imageBROKER/NielsDK

“Het gaat om de Amerikaanse zwaardschede, een exoot die in de jaren 80 naar ons land werd gebracht via het balastwater van schepen. Schepen die ongeladen varen, vullen speciaal daarvoor voorziene tanks met water om dieper te liggen en vlotter te kunnen manoeuvreren. Wellicht zijn larven van die Amerikaanse zwaardschede zo mee naar onze kusten gebracht. Want eens ze hun bestemming hebben bereikt, lozen de schepen dat zeewater opnieuw en komen eventueel meegereisde larven in ons zeewater terecht. Sommigen sterven, anderen overleven. Intussen zijn ze hier dominant aanwezig”, zegt Jan Seys van het VLIZ.

Door de krachtige aflandige wind van de jongste dagen, zijn ze massaal aangespoeld op onze kusten. “Op 25 maart vindt de jaarlijkse schelpenteldag plaats en die Amerikaanse zwaardschede behoort jaar na jaar tot de meeste getelde schelpen in de Noordzee”, zegt Seys.

Witte bolletjes

De felle wind zorgde afgelopen weekend nog voor een tweede opvallend fenomeen. De vloedlijn lag bezaaid met witte bolletjes en het was gelukkig geen aangespoelde cocaïne, zoals onlangs in Normandië.

De ‘witte bollen’ zijn de skeletten van de zeeklit, een onregelmatige zee-egel die vrij algemeen voorkomt in de zandige bodem van de Noordzee. “Net als bij de Amerikaanse zwaardschede is de aanwezigheid op het strand ook hier het gevolg van het uitspoelen van de zeebodem als gevolg van de sterkte onderstroming”, zegt Seys.

Voor meeuwen is het massaal aanspelen van al die lekkernijen uit de zee telkens een waar eetfestijn.