Leerlingen van De Wissel in Neeroeteren houden slaapfeestje in turnzaal van school

Donderdag kwamen alle leerlingen in pyjama naar school. Zo staken ze meteen ook de zieke kinderen een hart onder de riem. “Omdat onze leerlingen volgend jaar van school wisselen, willen we ze hier nog een onvergetelijk moment bezorgen”, vertelt leerkracht Jordy Aussems. De kinderen begonnen de avond met lekkere frietjes van Foodfactory. Na een avondspel op de speelplaats werd de dag afgesloten met een voorgelezen verhaaltje. Ella Beliën kwam voor de gelegenheid naar school in haar ruimtepak-onesie en was heel enthousiast. “Deze avond op school is de leukste uit mijn hele schooltijd”, vertelt Ella. “Maar of we veel gaan slapen… dat kan ik natuurlijk niet beloven.” (roma)