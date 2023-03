Na maanden oefenen schitteren 150 muzikanten met Requiem van Mozart

Maaseik

Zondag concerteerden 150 uitvoerders van REcantitaRe, een projectkoor van Jeugd en Muziek, samen met jeugd- en kamerkoor Cantitare en koor Bocanto uit Bocholt, het kamerorkest Musica Eyckensis en vier solisten met het Requiem van Mozart. Dirigent was Jeroen Beckers.

Als voorprogramma werd Dreamweaver van Ola Gjeilo uitgevoerd door Cantitare Maaseik en Musica Eyckensis begeleid door piano en tekst. “Jeugd en Muziek bestaat al meer dan 20 jaar in Maaseik en werkt nauw samen met de stedelijke academie”, vertelt Gerrie Geurts, de drijvende kracht achter Jeugd en Muziek en zanger van REcantitaRE. “Vorig jaar hadden we zo’n 25 concerten. Daarnaast hadden we talloze schoolprojecten en workshops.” De voorbereidingen van dit Requiem, de laatste compositie van Wolfgang Amadeus Mozart in 1791, begonnen al in oktober vorig jaar onder leiding van Guido Beckers. (roma)

Meer info: www.jmmaaseik.be

© roma

© roma