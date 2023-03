650 atleten verzamelen op nieuwe startlocatie van VijverRun33 in Heusden-Zolder

Om 9u30 vertrokken liefst 150 dappere lopers voor de langste afstand van 33 kilometer. Geen lachertje met het wisselvallige weer van afgelopen week. Desondanks liep Sam Nulens als overwinnaar naar een knaltijd van 2u00’27”. Sam is in volle voorbereiding voor de marathon van Enschede en kwam hier alvast zijn snelle benen tonen. Hij won voor Arne Agten, die eveneens in zijn marathonvoorbereiding zit, en Bjorn Reynders. Bij de dames was Daniële Van Os uit Holsbeek aan het feest voor Ans Cammaerts en Fien cox. Toch ook een eervolle vermelding voor de 27 andere dames die deze zware wedstrijd van 33 kilometer tot een goed einde brachten. De 16 kilometer was de sterkst bezette wedstrijd met maar liefst 220 deelnemers. Bij de dames was er een spannende strijd met de eerste tien deelneemsters die finishten binnen de 5 minuten van elkaar. Uiteindelijk was het Julie Vangeel die het haalde voor Ina Jaspers en Visse Camille. Bij de heren won Gilles Jaspers met slechts een voorsprong van 18 seconden op Tom Robben. Het podium werd vervolledigd door Thomas Thijs. Tuur Lemmens won bij de heren, voor zijn thuispubliek, afgetekend de 8 kilometer voor Ilio Kopriva en Tim Kielemoes. Bij de dames mocht Anne-Sophie Slegers met de bloemen naar huis. Zij liep een mooie voorsprong bijeen op nummer twee Murielle De Winter en nummer drie Elle Arnauts. Dit jaar geen traditionele 5 kilometer meer tijdens de VijverRun33. Door de wijziging van de startlocatie werd een mooi rondje uitgepijld van net geen 4 kilometer. Bij de dames was er een zeer knappe overwinning voor de, nog maar, 13-jarige Lio Ramaekers in een razendsnelle tijd van 13’30”. Slechts 5 mannen liepen sneller als haar. Jill Dreessen en Kelly Haex mochten na Lio het podium vervolledigen. Bij de heren won Malte Franssen voor Jonas Slegers en Tijs Vervalle. Na de wedstrijd konden alle deelnemers genieten van een heerlijk biertje of tas soep aangeboden door de organisatie op het buitenterras van Bistro Bovy.