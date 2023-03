Zeventien modellen van Models Inc showen kleding in Bilzense winkels

Op 11 en 12 maart waren in Bilzen alle winkels speciaal open voor het jaarlijkse 'Fashion & Bubbles'. De modewinkels stelden er hun nieuwe lentecollectie voor. Er waren niet minder dan 17 modellen van het bureau Models Inc die in de verschillende zaken de kleding showden. Het verschil met de vorige jaren was dat zij niet meer in défilée op een uitgestippeld parcours door de stad paradeerden. Binnen in de winkels is het immers knusser en gezelliger dan buiten in weer en wind te lopen met die dunne kleedjes. De klanten die kwamen kijken, kregen bovendien - net zoals elk jaar - bij iedere aankoop een gratis flesje bubbles.Foto: Marc Driesen