Jacobus geeft voor de 150ste keer bloed bij het Rode Kruis Lommel

42 jaar geleden gaf Jacobus Cochet (64) uit Lommel-Kolonie voor de eerste keer bloed. Intussen deed hij dat al voor de 150ste keer. Een prestatie waarvoor het Rode Kruis van Lommel hem graag in de bloemetjes zette.

“In 1981 ben ik beginnen bloed geven”, vertelt Jacobus. “Ik hoop dat ik zelf nooit bloed moet krijgen, maar het is belangrijk dat er genoeg mensen zijn die bloed willen geven. Zelf doe ik al jaren mijn duit in het zakje omdat ik het zo belangrijk vind.”

Voor zijn trouwe donaties werd de Lommelaar in de bloemetjes gezet. Hij werd beloond met een cinematicket van het Rode Kruis Mechelen Donorwerving. Van het Rode Kruis Lommel kreeg hij een waardebon van 25 euro van Toerisme Lommel.

Voorzitter Jean Jonkers van het Rode Kruis in Lommel is blij met de donaties van Jacobus en de vele trouwe Lommelaars. “We zijn blij met de donoren die elke 3 maanden een bloeddonatie komen doen”, aldus Jonkers. “Maar om de bloedcirculatie op pijl te houden, hebben we ook nieuwe donoren nodig. Daarom roep ik alle Lommelaars op om bloed te geven.” (nma)