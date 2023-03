Bondscoach Domenico Tedesco verkoos Rode Duivels boven aanbiedingen uit de Bundesliga: “Geld is geen drijfveer”

Domenico Tedesco heeft naar eigen zeggen meerdere lucratievere aanbiedingen van clubs links laten liggen om bondscoach van België te worden. “Geld is voor mij geen drijfveer”, zo vertelde hij in een interview bij het Duitse blad ‘Kicker’.

Volgens mediaberichten ligt het basisloon van de 37-jarige Italiaanse Duitser een pak lager dan dat van zijn voorganger Roberto Martinez, die evenwel ook technisch directeur was. De Spanjaard stapte op na de vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase op het WK in Qatar en koos intussen voor Portugal.

Tedesco zat dan weer zonder werkgever sinds zijn ontslag bij RB Leipzig in september vorig jaar. Nadien waren er aanbiedingen, ook van Bundesligaclubs. “Er was interesse en er werd gepraat, maar alles moet juist zijn. Ik moet het gevoel hebben dat er verbetering mogelijk is en dat was telkens niet het geval.”

Na het teleurstellende WK starten eind deze maand de EK-kwalificaties voor de Rode Duivels met een lastige verplaatsing naar Zweden. Enkele dagen later volgt een oefeninterland in Keulen tegen Duitsland. “We moeten voor een herstart zorgen na de teleurstelling in Qatar”, aldus Tedesco. “Ik beschik in België over een team met individueel sterke spelers, die zowat overal in Europa aan de slag zijn. Bovendien is het een voetbalgek land.”

Met de aanstelling van Tedesco als bondscoach zorgde de Belgische bond toch voor een verrassing en ook voor de coach zelf is het een stap in het onbekende. Met – gezien zijn jonge leeftijd – nog relatief weinig ervaring op clubniveau, is het zijn eerste avontuur als bondscoach, in een selectie waarin er met onder meer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku heel wat ronkende namen zitten. “Voor mij zijn dat op de eerste plaats belangrijke mensen, met wie ik zal samenwerken op een open, faire en respectvolle manier. Dan maakt het niet uit hoe zij heten.”