Karateka Robbe Bernaers is G-sporter van het jaar in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Robbe Bernaers (17) beleefde vorig jaar een topjaar en dat was ook de Kampse sportraad niet uit het oog verloren. Tijdens de kampioenenhulde werd Robbe dan ook uitgeroepen tot G-sporter van het jaar.

Robbe begon met gevechtsport bij de plaatselijke G-judoclub om in 2018 de overstap te maken naar de G-karateclub. Daar werkte Robbe zich op tot 3 Kyu of de bruine band. In 2022 werd hij onder meer Belgisch kampioen IKF in de categorie kata. Maar het hoogtepunt beleefde hij samen met trainer Pascal Faes in Boedapest tijdens het Dream Cup World Karate Championship, waar hij twee wereldtitels haalde. (sb)