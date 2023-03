Nog veel mogelijk in slotweekend Tour 2024: pittige bergrit en tijdrit over Col d’Èze

De organisatoren van de Ronde van Frankrijk hebben onthuld hoe de twee laatste etappes van de Tour van 2024 eruit zullen zien. De 20ste en voorlaatste etappe is een pittige bergrit over 132 km van Nice naar de Col de la Couillole. Op de slotdag, 21 juli, valt mogelijk de definitieve beslissing over de eindzege in een 35,2 km lange tijdrit van Monaco naar Nice, met onderweg La Turbie en de Col d’Èze op het menu.

Eind vorig jaar raakte al bekend dat de Tour in 2024 voor het eerst sinds 1905 niet zal eindigen in Parijs en afgesloten wordt met een tijdrit tussen Monaco en Nice. In de zomer van volgend jaar vinden namelijk de Olympische Spelen (26 juli-11 augustus) plaats in de Franse hoofdstad. Vijf dagen na het einde van de Tour gaan de Spelen van start.

In plaats van het traditionele sprintfestijn op de Champs-Élysées trekken de renners in de slottijdrit over La Turbie (8,1 km aan 5,6 procent) en de Col d’Èze (1,6 km aan 8,1 procent). De aankomst is na 35,2 km voorzien op de Place Masséna in Nice.

De voorlaatste etappe blijkt evenmin een gezondheidswandeling. In de korte rit (132 km) beklimt het peloton achtereenvolgens de Col de Brais, de Col de Turini, de Col de la Colombine en tot slot de Col de la Couillole (15,7 km aan 7,1 procent), waarop net als zaterdag in Parijs-Nice de finishlijn van de rit getrokken is. Met 4400 hoogtemeters gaat het volgens Tourdirecteur Christian Prudhomme om een “compacte rit zonder een meter vlak, waarin alles mogelijk is”.