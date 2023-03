Rihanna kiest op de Oscars opnieuw voor Belgische mode

De Barbadiaanse superster Rihanna, die momenteel zwanger is van haar tweede kindje, droeg tijdens de Oscaruitreiking een leren jurk van Pieter Mulier voor Maison Alaïa. En het is niet de eerste keer dat de zangeres voor een creatie van de landgenoot kiest ...

“Prachtig. Zie hoe ze straalt en de jurk vol plezier draagt. Niemand zou met een creatie uit leder en doorschijnende tule wegkomen, behalve Rihanna. Ze verdient de prijs voor meeste durf en zelfvertrouwen”, zei styliste Linda Van Waesberge over de look van de zangeres op de Oscars. En dat RiRi fan is van Mulier zijn werk, bewees ze eerder al tijdens de Super Bowl halftime show.

Aan het einde van haar veelbesproken concert trok ze toen een vuurrode jas over haar rode ensemble van Loewe. En die rode mantel werd ontworpen door onze landgenoot Mulier. “Bedankt aan mijn team, jullie zijn de beste”, deelde de enthousiaste ontwerper vorige maand op Instagram. En zondagavond koos Rihanna in Los Angeles dus opnieuw voor hem. (Lees verder onder de foto)

De Antwerpenaar is sinds 2021 aan de slag als creatief directeur bij het Franse modehuis Maison Alaïa. Mulier was jarenlang de rechterhand van Belgisch ontwerper Raf Simons. Ze werkten samen bij Jil Sander, Dior en Calvin Klein, en voor Simons’ eigen label. In 2018 scheidden hun wegen: Simons werd creatief directeur bij Prada, Mulier volgde hem niet. Drie jaar later trad hij officieel uit de schaduw van Simons toen hij creatief directeur werd bij Maison Alaïa, het huis van de Frans-Tunesische ontwerpen Azzedine Alaïa. Die laatste overleed in 2017.