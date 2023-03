Hamse brandstichter manege krijgt vier jaar cel: “Hij reageerde zijn frustratie af”

De schade was groot nadat J.D. manege De Kempenhoeve in Olmen in brand had gestoken. — © Tommy Maes, rr

De 41-jarige J.D. uit Ham is tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld omdat hij begin vorig jaar manege De Kempenhoeve in Olmen (Balen) in brand had gestoken. “Hij reageerde enkel zijn frustratie af. Door de brandstichting zijn er vier paarden gestorven”, oordeelde de rechtbank in Turnhout. De dader, een familielid van de uitbaters van de Kempenhoeve, moet ook voor tienduizenden euro’s aan schadevergoedingen betalen.

De zware brand brak op zaterdag 19 februari vorig jaar omstreeks 23u uit in een van de stallen van de manege en paardenfokkerij Kempenhoeve in de Kempenstraat in Olmen. De eigenaar, de vader van beklaagde J.D., ontdekte het vuur en opende in de bewuste stal alle paardenboxen. Hij probeerde alle paarden naar buiten te jagen, maar uiteindelijk zijn er vier paarden overleden bij het inferno. Een van de paarden sloeg op hol en botste tegen een auto. Het dier overleed aan zijn verwondingen en ook de automobilist raakte daarbij gewond. Er werd ook nog een aantal paarden verzorgd in een gespecialiseerde paardenkliniek.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat het vuur werd aangestoken door een familielid van de uitbaters. De ouders van J.D. verklaarden aan de politie dat zij een vermoeden hadden dat hun zoon achter de brandstichting zat. “Hij had eerder die avond problemen veroorzaakt, zou een aanslepende drugsproblematiek hebben en niet voor rede vatbaar zijn wanneer hij gedronken had”, schetste de rechter in haar vonnis.

De brandweer rukte op 19 februari 2022 uit voor een zware brand in de stallen van de manege in Olmen. — © Tommy Maes

Emotionele waarde

J.D. (41) uit Ham ging op 22 maart 2022 door de knieën en bekende dat hij de brand in de stal had aangestoken. De man plaatste in het midden van de stal een baal hooi en overgoot die met een brandbare vloeistof. De brandstichter zat acht maanden in voorhechtenis in de cel en werd op 18 oktober 2022 voorwaardelijk vrijgelaten.

“De feiten zijn zeer ernstig. De beklaagde reageerde enkel zijn frustratie af en had hierbij geen enkel respect voor de eigendomsrechten van anderen. Bovendien zijn er door de brandstichting vier paarden gestorven, die zowel een economische als een emotionele waarde vertegenwoordigen”, oordeelde de rechtbank in Turnhout. “De man heeft diepgewortelde problemen, een grote frustratie tegenover zijn vader maar tevens weinig zelfinzicht. Met een dergelijke mentaliteit zal een voorwaardelijke straf weinig kans op slagen hebben. Wel heeft beklaagde vast werk en zijn er aanwijzingen dat hij zich herpakt.”

Het paard Hasi was een van de slachtoffers van de brand in De Kempenhoeve. — © rr

Voorwaarden naleven

De rechtbank legde J.D. een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan de helft effectief. De andere helft van de celstraf wordt gekoppeld aan voorwaarden zoals een begeleiding voor zijn alcohol- en drugsproblematiek. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand geleden nog een effectieve gevangenisstraf van veertig maanden en een boete. De advocate van J.D. vroeg de rechtbank toen ook om hem een werkstraf of een voorwaardelijke straf op te leggen in plaats van een effectieve gevangenisstraf. “De beklaagde moet beseffen dat hij ernstige inspanningen moet leveren om zijn leven terug in handen te krijgen”, legde de rechter uit. “Bij het niet naleven van de voorwaarden, kan het toegestane uitstel herroepen worden.”

De brandstichter moet ook opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met de schade die hij heeft veroorzaakt. J.D. moet een voorlopige schadevergoeding van 73.000 euro betalen. Een groot deel van dat bedrag is bestemd voor de eigenaars van de gestorven paarden. De rechtbank legt op een latere datum de grootste schadevergoeding, voor de schade aan de manege zelf, nog vast.