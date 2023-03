Zeven cursisten halen diploma Eerste Hulp in Heers

Heers

Het Heerse Rode Kruis organiseerde in februari een cursus Eerste hulp en Helper. “We zijn met tien cursisten gestart, zeven van hen hebben hun examen begin maart met succes afgelegd”, vertelt voorzitter Paul Lennertz. “De andere drie doen dat later in Sint-Truiden.”

Om het brevet te halen, moesten de cursisten allerlei noodsituaties correct beoordelen en behandelen zoals brandwonden, een beroerte of hartfalen. “Lesgever Marc Lambillotte kreeg de hulp van onze simulanten Annemie Hex en Steven Franken om deze situaties zo realistisch mogelijk na te bootsen”, vertelt Paul. “De cursisten kwamen ook niet alleen uit Heers, er was dit keer zelfs iemand uit Antwerpen die anderhalf uur onderweg was om de lessen te volgen. Drie cursisten willen zich bovendien verder engageren binnen het Rode Kruis.”

De Heerse afdeling van het Rode Kruis telt elf actieve vrijwilligers. “We organiseren om de drie maanden de bloedafname in De Bammerd en houden ons bezig met preventieve hulpacties in Limburg en soms zelfs daarbuiten. Daarnaast staan we dus in voor initiatielessen eerste hulp in scholen en cursussen leren reanimeren of eerste hulp voor volwassenen.”(frmi)

© frmi