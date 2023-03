18 bestuurders onder invloed betrapt bij SLim-actie in Sint-Truiden

De politie heeft afgelopen weekend een SLim-actie gedaan op de Naamsesteenweg, Diestersteenweg, Luikersteenweg en N80 in Sint-Truiden. Hoewel 97 procent van de bestuurders in orde was, hadden 16 chauffeurs te veel gedronken. Een van hen had ook geen geldig rijbewijs en reed met een onverzekerd voertuig, dat getakeld werd. Twee bestuurders testten positief op drugs. Bovendien reed één chauffeur met Nederlandse nummerplaten die niet meer geldig waren en was zijn voertuig niet ingeschreven en niet verzekerd. De wagen werd getakeld. siol