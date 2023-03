Kleuters SBS Kuringen leiden hun ouders zelf rond tijdens eigen tentoonstelling over de ruimte

Hasselt

De kinderen van het derde kleuterklasje van SBS Kuringen gingen afgelopen maand op verkenning in de ruimte tijdens hun lessen. Zo gingen ze ook op uitstap naar het Planetarium in Genk. Hoogtepunt van de maand was de tentoonstelling die de kleuters zelf organiseerden voor hun ouders op woensdag 8 maart.

“We zijn klein begonnen om zo uiteindelijk op te bouwen naar de tentoonstelling”, vertelt de zorgjuf van SBS Kuringen. “Onderweg leerden we de planeten kennen, knutselden we rond het thema ruimte, maakten we foto’s en leerden we nieuwe woordjes kennen in verband met de ruimte. Daarnaast mochten de kleuters ook uitleg vragen of geven aan hun ouders. En die waren verwonderd over de kennis die hun dochtertje of zoontje toch al hadden.” Op deze tentoonstelling werden de ouders door hun eigen kapoen rondgeleid en van uitleg voorzien. Nadien was er een quiz om te checken wat ze allemaal onthouden hadden.(rapo)