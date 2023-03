Elara (7) barst in tranen uit wanneer pépé Eddy Planckaert haar verrassing bezorgt: “Hier praat ze al zo lang over”

Eddy Planckaert durft voor zijn kleinkinderen al eens een verrassing uit zijn mouw schudden. Zo zagen we zondagavond in Château Planckaert hoe hij niet één, maar acht pony’s een plekje gaf op het domein bij hun Frans kasteel. En dat was niet toevallig één van de grote dromen van zijn jongste kleinkind Elara. “Het is een verrassing voor de kinderen”, liet hij weten aan de andere familieleden. En die verrassing kwam hard binnen. Elara barstte in tranen uit toen ze zag wat haar pépé voor haar gedaan had waardoor de hele familie het moeilijk kreeg.