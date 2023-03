Buren en vrienden kijken dagje mee in leefgroep met jonge vluchtelingen bij Huize Sint-Vincentius Zelem

Halen

In Huize Sint-Vincentius in Zelem vond voor het eerst een Alfadag plaats, een open dag die een inkijk gaf in het reilen en zeilen van de organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren en hun gezin die zich in een complexe leefsituatie bevinden. De naam Alfadag verwijst naar de werking van die in de kijker werd gezet, namelijk die van leefgroep Alfabet.

“Met Alfabet bieden we opvang, rust en veiligheid voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van 12 tot 18 jaar”, legt Tina Cuppens uit. “De leefgroep biedt plaats aan twaalf personen. Met de Alfadag willen we iedereen laten kennismaken met de werking. Het gaat om buren, vrienden, onderwijsinstellingen… Voor kinderen is er vandaag pret en alle bezoekers kunnen hier ook proeven van specialiteiten uit het land van herkomst die de jongeren hier geïntroduceerd hebben.”(lw)