Butterfield (Antwerp Giants) acht tot tien maanden out met gescheurde patellapees

Spencer Butterfield leidde zondag Antwerp Giants naar de bekerwinst tegen Oostende, maar de Amerikaan viel in het slotkwart uit met een knieblessure en moest op een brancard het parket verlaten. De diagnose is hard: een gescheurde patellapees. “Spencer gaat vandaag al onder het mes, er wacht een lange revalidatie,” zei Koen Embrechts van de medische staff.

De 30-jarige en 1m92 grote Amerikaanse forward is niet alleen een driepunter-specialist, hij is ook het hart van de Antwerp Giants. Hij staat met veel vista en flair op het parket en voelt zich vooral niet te min om ook het vuile werk in defense op te knappen.

“Wij zijn ongelooflijk fier dat we voor de derde keer in vijf jaar de Belgische Cup naar Antwerpen kunnen brengen, maar onze focus gaat in eerste instantie naar Spencer en zijn familie. Dit is voor hem een zware klap”, zei Eddy Faus. De general manager van de Giants zorgde ervoor dat Spencer Butterfield – na een succesvolle carrière bij onder meer Nanterre, Alba Berlijn en Tenerife – in november naar Antwerpen kwam. Hij gaf onmiddellijk zijn visitekaartje af en was de x-factor na een mislukte competitiestart. De Giants eindigden als tweede in de reguliere Belgische fase en wonnen dus zondag in een bomvol Vorst Nationaal de Beker van België tegen Oostende.

Spencer Butterfield dropte vijf bommen, scoorde 18 punten en werd uitgeroepen tot MVP van de bekerfinale. Op acht minuten van het einde viel hij echter uit met een zware knieblessure. Hij volgde de rest van de wedstrijd op een brancard met de knie stevig ingepakt met ijs. “Ik kan moeilijk onder woorden brengen wat ik op dit moment voel. Ik ben heel blij voor de ploeg, de club, de vele fans en de stad Antwerpen. Maar ik zit met gemengde gevoelens. Dat ik mijn knie blesseer, is hartverscheurend en ik ben ook enorm teleurgesteld dat ik dit seizoen niet meer zal kunnen spelen. Ik wilde met de Giants ook in het kampioenschap op zoek gaan naar succes. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ik denk niet dat iemand mij raakte, maar ik voelde plots iets in mijn knie. Ik ben wel blijven kijken naar de wedstrijd, want ik wilde ook kunnen genieten van dit moment”, zei Spencer Butterfield, die door zijn ploegmaats mee werd betrokken in de festiviteiten.

Op zoek naar vervanger

Antwerp gaat nu op zoek naar een vervanger. “De deadline om nog een transfer te doen is 15 maart, we moeten dus snel handelen”, zegt Eddy Faus. Zondag trekt Antwerp naar Zwolle.