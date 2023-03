OKRA Maaseik viert het begin van de lente

Maaseik

OKRA Maaseik organiseerde een lentefeest dat bijna in het water, of liever in de sneeuw was gevallen. Want de dag ervoor sneeuwde het nog hevig, maar gelukkig was daar op de dag van het feest niets meer van te merken. Want zou het toch een beetje raar zijn om naar een lentefeest te gaan door een bevroren landschap.