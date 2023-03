Domino Genenbos reist door de tijd in abdij van Herkenrode

De hoofdzuster van de abdij verwelkomde de bezoekers. Ze had een brief van de graaf van Loon. Hij had de hulp van de knappe koppen van Domino Genenbos nodig. Daarom stapten ze in de teletijdmachine en werden ze terug naar de middeleeuwen gefitst. Ze kwamen in een donkere ruimte en kregen allemaal een overgooier. Blijkbaar hadden de kinderen met een zwarte overgooier geluk, ze waren de koorzusters die vaak studeerden of handwerkjes maakten. De andere kinderen waren de werkzusters, ze moesten schoonmaken en maaltijden bereiden. De kinderen konden gelukkig een puzzel vervolledigen en de graaf helpen. Daarna maakten ze nog een wandeling op het indrukwekkende domein.Namiddag werd een bezoek gebracht aan uitgeverij Clavis. Onder het poortgebouw speelden de kinderen nog enkele spelletjes.