Personeel Delhaize voert dinsdag opnieuw actie vóór aanvang ondernemingsraad

Personeelsleden van Delhaize zullen dinsdagochtend naar aanleiding van de ondernemingsraad die zal plaatsvinden, verzamelen aan de Delhaize-gebouwen in Zellik. Dat laten de vakbonden ACV Puls, BBTK en ACLVB weten. Ze verwachten alvast “honderden” werknemers die zullen opdagen.

De directie van Delhaize kondigde vorige week dinsdag aan dat ze de 128 supermarkten in eigen beheer wil verzelfstandigen. Daar werken volgens het bedrijf zowat 9.000 mensen.

De onvrede in de betrokken winkels is groot. Al snel na afloop van de korte bijzondere ondernemingsraad in Zellik legde het personeel van vele winkels spontaan het werk neer. Ook vandaag blijft de overgrote meerderheid van die winkels nog steeds dicht: 94 winkels zijn niet toegankelijk, de overige 34 eigen winkels wel, aldus de directie.

De vakbonden verwachten dan ook dat heel wat personeelsleden dinsdagochtend zullen opdagen aan de Delhaize-gebouwen in Zellik, waar het sociaal overleg plaatsvindt. “Het gaat al van ‘s ochtends vollopen. De mensen komen vanuit heel het land”, klinkt het bij de ACLVB. Volgens ACV Puls worden vanuit verschillende provincies bussen ingelegd. De vakbond verwacht enkele honderden personeelsleden uit de winkels. Idem bij BBTK, waar de secretaris spreekt van 750 of meer aanwezigen.

Onder meer ACV Puls vraagt dat het plan tot verzelfstandiging ingetrokken wordt. De christelijke bediendebond beklemtoont nog dat er niet alleen onzekerheid is voor het personeel van de betrokken winkels, maar ook voor heel wat andere werknemers van het supermarktbedrijf. “Je hebt de 9.000 werknemers uit de 128 betrokken winkels, maar er zijn ook heel wat werknemers in de ondersteunende diensten, waar in navolging van het plan op een bepaald moment jobs verloren gaan”, zegt secretaris Frank Convents.