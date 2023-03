Ben Weyts introduceert ‘Open Scholendag’: scholen zetten deuren open voor kandidaat-leraars tijdens op 12 mei

Mensen die geïnteresseerd zijn in een job in het onderwijs, zullen op vrijdag 12 mei kunnen langsgaan in een school tijdens het nieuwe initiatief ‘Open Scholendag’ om kennis te maken met het werk. “Er is een Open Monumentendag en een Open Bedrijvendag. Waarom dan geen Open Scholendag?”, legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het initiatief uit.

Tijdens de dag kunnen scholen hun deuren openzetten om mensen te laten proeven van het werk. Het initiatief kadert in de ruimere campagne ‘Lesgeven is alles geven’. Ben Weyts kwam het maandag toelichten in secundaire school Kobos in Kapelle-Op-Den-Bos, een van de deelnemende scholen.“Heel wat mensen denken aan een job in het onderwijs, maar wagen de stap niet of nog niet. Een Open Scholendag kan de laatste twijfel wegnemen.”

De Open Scholendag richt zich op iedereen die interesse heeft in het lerarenberoep. Zowel mensen die momenteel werken in de privésector als studenten en leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs zijn welkom. Op 12 mei kunnen ze lessen of een vakvergadering volgen, toezicht houden, overleggen of een handje toesteken waar nodig. Tussendoor kunnen ze in gesprek gaan met of vragen stellen aan ervaren leraren over wat lesgeven nu echt inhoudt.

Scholen kunnen zich kandidaat stellen voor de Open Scholendag tot en met 30 maart. Het programma geven ze zelf vorm. Vanaf 6 april kunnen alle geïnteresseerden zich inschrijven voor een bezoek aan hun gekozen school.