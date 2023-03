Waarom populaire komediereeks ‘Ted Lasso’ beter op een hoogtepunt kan stoppen

Op het einde van seizoen 2 pleegde hulpcoach Nate (Nick Mohammed) verraad door coach te worden van West Ham, de voetbalploeg van de voormalige echtgenoot van Richmond-eigenares Rebecca. Maar Richmond-coach Ted Lasso (Sudeikis) weet de negatieve publiciteit rond zijn ploeg te counteren met zijn Amerikaans optimisme. Intussen krijgt Roy f*** Kent (Brett Goldstein) tot zijn groot ongenoegen veel medeleven van ploeg en supporters, omdat zijn liefje Keeley (Juno Temple) het zou hebben uitgemaakt.

De eerste twee seizoenen van Ted Lasso scoorden hoog door de zachtmoedige toon, die mix van Amerikaanse en Britse humor en de showstelende prestaties van Goldstein en Mohammed. Maar intussen kennen we al die typetjes door en door en is het nieuwe er toch wat van af. Aflevering één komt nogal traag op gaan, maar in de tweede helft van die episode komt de reeks op dreef en dat zet zich door in de komende afleveringen. Ted Lasso kan zeker nog een vierde seizoen aan, maar soms is het beter om op het hoogtepunt te stoppen. Zeker wanneer het komedie betreft. (cc)

‘Ted Lasso’ (seizoen 3) speelt nu op Apple TV+