Vrouw die haar kind ‘pedagogische tik’ gaf, krijgt 4 maanden cel: “Geen sprake van spijt bij de beklaagde”

Evere

Een vrouw uit Evere is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier maanden omdat ze haar minderjarige zoon drie jaar geleden een klap had uitgedeeld. Volgens haar advocaat ging het enkel om een ‘pedagogische tik’, maar de rechter oordeelde dat de moeder zich schuldig had gemaakt aan feiten van slagen en verwondingen.