Jef Lettens last pauze in als international

Jef Lettens zet zijn carrière als international on hold. Dat besluit stuurde de doelman van de Belgische handbalmannen maandag de wereld in. “De laatste tijd nemen frustraties de bovenhand”, schrijft hij op sociale media.

De Red Wolves komen niet meer in aanmerking voor deelname aan het EK van 2024 in Duitsland. De nederlaag in Griekenland en het gelijkspel tussen Kroatië en Nederland bezegelden zondagavond het lot van de Belgische handbalmannen. Een dag later heeft Jef Lettens, die meer dan 70 interlands op de teller heeft, bekendgemaakt dat hij zijn carrière als international voorlopig stopzet. Over een definitief afscheid heeft de doelman het nog niet, maar hij last in ieder geval een pauze in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De voorbije 15 jaar heb ik geprobeerd een voorbeeld te zijn voor veel jonge handballertjes en heb ik veel geïnvesteerd in de sport”, aldus de 32-jarige Lettens. “Ik heb fantastische momenten beleefd, maar de laatste tijd nemen de frustraties de bovenhand en kost het me te veel energie om te blijven presteren. Hierdoor kan ik niet de speler zijn die ik wil zijn en haal ik niet langer het niveau dat ik wil halen. De focus gaat nu even naar mijn club Toulouse, gezin en vrienden. Het doel is weer rust te vinden en alles eens op een rijtje zetten. Op deze manier wil ik de motivatie terugvinden om de Belgische kleuren opnieuw te verdedigen.”