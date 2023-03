LIVE. Wie krijgt en wie verliest een Michelinster? Volg het hier

Mathieu Vande Velde (24) van Le Roannay in Francorchamps. is verkozen tot Young Chef of 2023. Hij trekt de bijhorende koksvest meteen aan op het podium. Het restaurant is een concept van David Martin van La Paix (**) in Brussel. De jonge chef uit Anderlecht leerde de stiel in Comme Chez Soi, en bij zijn huidige baas in La Paix.