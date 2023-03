Drie carnavalsvierders riskeren tot vier jaar cel voor vechtpartij waarbij agenten gewond raakten

De drie mannen die zondagochtend gearresteerd werden na de zware vechtpartij in Vlijtingen waarbij drie agenten gewond raakten, moeten in april al voor de rechtbank verschijnen. Ze riskeren gevangenisstraffen tot vier jaar. De politie en gemeente overwegen intussen veiligheidsmaatregelen voor de volgende stoeten.

Na het carnavalsfeest in Vlijtingen (Riemst) ontstond zondagochtend rond 4 uur een zware vechtpartij tussen twee groepen op straat. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst werd opgeroepen om de carnavalsgroepen van elkaar te scheiden. Maar daarbij keerden een aantal vechtjassen zich tegen de politie. De agenten kregen slagen en stampen, ook toen ze al op de grond lagen. Vier agenten waren betrokken bij de vechtpartij, drie van hen zijn werkonbekwaam.

Hoewel verschillende betrokkenen gingen lopen, kon de politie drie verdachten arresteren. Het gaat om twee mannen van 23 en 32 jaar uit Riemst en een 30-jarige man uit Voeren. De drie worden in snelrecht gedagvaard, dit kadert volledig binnen het lik-op-stukbeleid van het parket Limburg. “Voorlopig mogen ze beschikken, maar in de loop van april moeten ze voor de rechtbank verschijnen”, zegt parketwoordvoerder Marijke Teunis. “Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen aan een politieambtenaar in functie en ongewapende weerspannigheid. Daarvoor riskeren ze gevangenisstraffen van 4 maanden tot 4 jaar en geldboetes tussen 100 en 500 euro, te vermenigvuldigen met acht.”

De drie mannen hebben zich inmiddels wel verontschuldigd en verklaarden dat ze veel gedronken hadden. “Maar dat is geen excuus. Het parket tilt zwaar aan de feiten. Voor geweld tegen de politie geldt een nultolerantie.”

Maatregelen?

Ook burgemeester van Riemst Mark Vos (cd&v) is niet opgezet met het gedrag van de carnavalsvierders. “Carnaval is een mooi feest, en ook de lichtstoet van Vlijtingen was zaterdagavond een groot succes. Maar jammer genoeg is het feest volledig ontsierd door een aantal leden van een carnavalsvereniging. Geweld tegen de politie kan niet getolereerd worden.”

De gemeente bekijkt intussen samen met de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst of er maatregelen moeten komen. “Er staan nog twee stoeten op de planning in Riemst, deze zondag in Val-Meer en de zaterdag daarop in Millen”, zegt Vos. “We overleggen nu met de politie of we extra veiligheidsmaatregelen gaan nemen. Hoe dan ook gaat er nog een gesprek komen met de vereniging in kwestie.” siol