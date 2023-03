Retrocinema op z’n best: Liam Neeson is een meer dynamische Marlowe dan Humphrey Bogart

Neil Jordan (The Crying Game) en Liam Neeson, de Ierse tandem van Michael Collins, hebben het detectivegenre nieuw leven ingeblazen. Neeson kroop in de huid van speurder Philip Marlowe, de creatie van Raymond Chandler die wereldberoemd werd door de vertolking van Humphrey Bogart.

Het verhaal is niet van de hand van Chandler, maar van John Banville die in de stijl van Chandler schreef. Zoals in veel films noirs krijgt de detective de opdracht van een rijke vrouw (Diane Kruger) om op zoek te gaan naar een verdwenen persoon. Voor Marlowe het beseft, moet hij in Hollywood bemiddelen in een familie- en gangsterconlict. Jordan geeft het Marlowe-universum een apart cachet door te filmen in Spanje, zijn Ierse vrienden te casten en inspiratie te halen uit Blade Runner. En Liam Neeson maakt van Marlowe een meer fysieke detective dan Bogart. Marlowe is heerlijke retrocinema.(cc)

‘Marlowe’ speelt vanaf nu in de bioscoop