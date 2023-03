Jimmy Kimmel lacht met ‘wonderlijk afslankmiddel’ Ozempic tijdens opening Oscars

Gastheer Jimmy Kimmel opende de 95ste editie van de Oscars zondagavond, voor ons zondagnacht, traditiegetrouw met de nodige mopjes over de aanwezige beroemdheden. “Iedereen ziet er zo goed uit. Als ik in deze zaal rondkijk, kan ik niet helpen te denken: is Ozempic iets voor mij?”, grapte hij. Daarmee knipoogt hij naar de trend die bij veel Hollywoodsterren zou leven, om te proberen af te vallen met behulp van het populaire medicijn.

Ozempic is een geneesmiddel bedoeld voor mensen met diabetes type 2 om hun bloedglucosespiegel te reguleren. Maar het wordt ook veelvuldig gebruikt als dieetmiddel. Met één spuitje per week zou je 15 procent van je gewicht kunnen verliezen, al waarschuwen dokters wel voor de bijwerkingen, zoals gezichtsveroudering. Door de populariteit van het ‘wondermiddel’ driegen er bovendien tekorten te ontstaan bij mensen die het echt nodig hebben.

Kimmels grap over de afvaltrend viel in de smaak bij het publiek en ook op sociale media lachen mensen erom. “Jimmy Kimmel verspilt geen tijd met de grappen over Ozempic”, schreef iemand op Twitter. Iemand anders tweette: “Ik kan niet geloven dat Jimmy Kimmel een openlijke verwijzing maakte naar Ozempic in het bijzijn van heel Hollywood.”

