‘Friends’-actrice Courtney Cox kiest weer voor gezicht zonder fillers en botox: “Ik maakte het alleen maar erger”

In de jaren 90 had de actrice, die momenteel te zien is in de film Scream 6 als Gale Weathers nog een behoorlijk naturel gezicht. Maar daarna liep het fout. Heel wat sterren in Hollywood grijpen naar plastische chirurgie of andere middelen om de eeuwige jeugd te bekomen, maar je mag er niet in overdrijven. “Er was een periode dat ik zelf in de gaten had dat mijn gezicht niet meer natuurlijk was”, zegt de actrice. “Maar ik begon steeds meer fillers te gebruiken. Omdat ik dacht de mistoestanden zo weer in orde te krijgen. Op het moment zelf besefte ik niet dat ik mijn gezicht vooral verder om zeep hielp.”

Gelukkig zijn de resultaten van botox slechts van tijdelijke aard. Fillers kan je dan weer laten weghalen. Toen de actrice enkele weken geleden haar ster onthulde op de Hollywood Walk of Fame zag ze er terug meer uit zoals vroeger. Blijkbaar had ze een deel van de fillers in haar gezicht laten verwijderen. Dat vertelde ze ook zelf in een recent verschenen podcast. “Ik wilde er zo graag jong blijven uitzien, maar ik maakte het alleen maar erger. Het was tijdverlies. Gelukkig waren die ingrepen niet definitief.”