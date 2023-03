PXL-studenten leren beleggen na de schooluren

Vanuit de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) trefpunten worden regionale activiteiten georganiseerd om beleggers op onafhankelijke manier te informeren. Eind februari werd het startschot gegeven van het trefpunt Limburg ‘on the move’. De VFB en PXL-Business slaan de handen in elkaar waardoor alle studenten van de opleidingen Financiën & Verzekeringen en Accountancy-Fiscaliteit kunnen deelnemen aan de boeiende sessies.

Opleidingshoofd Kerry Cuypers legt uit: "Iedere derde donderdag van de maand tijdens het academiejaar zullen de lezingen doorgaan in PXL-Business, gelegen in gebouw B van de hogeschool op de Elfde-Liniestraat te Hasselt. Het tweede trefpunt van het nieuwe jaar zal plaatsvinden op donderdag 23 maart 2023. Dan zal Tim Nijsmans met de sessie 'Starten met beleggen' een introductie geven in de wondere wereld van geld en de beurs. Zoals altijd is achteraf een drankje voorzien."