Maaslandse ondernemers verbroederen in Havana-stijl

In het Poortgebouw van Kasteel d'Aspremont-Lynden in Oud-Rekem maakte afgelopen vrijdag 3 maart de crème de la crème van de Maaslandse ondernemers haar opwachting om te netwerken. In heuse Havana-stijl werden ze in The Cocktail Club ondergedompeld in een sfeervolle avond met livebands en dj’s die iedereen aan het shaken kregen. Ondernemersclub Maaslandia wordt ondersteund door Voka - KvK Limburg.