Tongeren zet vrijwilligers in de kijker

Vorige week was het weer de ‘Week van de vrijwilliger’. Dit jaar is het thema ‘Iedereen wint met vrijwilligerswerk’. Tijdens die periode zetten het Huis van het Kind Tongeren, lokaal dienstencentrum De Piepel en woonzorgcentrum De Motten graag hun vrijwilligers nog eens extra in de bloemetjes. Ze ontvangen allemaal een cadeaubon van de stad Tongeren ter waarde van 25 euro en een usb-stick met een terugblik naar het vrijwilligersfeest van 2022.

“Tijdens de week van de vrijwilliger lieten we samen zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden en dankbaar zijn hiervoor”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Een 200-tal vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en belangeloos in voor een goed doel, in hun buurt of bij activiteiten en evenementen. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich geregeld of nu en dan vrij.”Vrijwilliger worden doe je niet enkel voor een organisatie maar doe je ook vooral voor jezelf, vrijwilligerswerk zorgt namelijk voor relevante ervaringen, veel plezier én een goede daad. “Vrijwilligers, je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel en geven elke keer opnieuw het beste van zichzelf in tal van activiteiten. Hun belangeloze inzet en optimisme werken aanstekelijk en zorgen er keer op keer voor dat onze activiteiten kleine succeservaringen worden. Een welgemeende dankjewel hiervoor,” besluit schepen van Sociale Zaken Evelyne Stassen.