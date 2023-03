Unizo neemt kijkje achter de schermen bij drukkerij Gijsemberg in Maasmechelen

Een drukkerij van vader op zoon sinds 1930, een echt familiebedrijf met een hart voor het vak. Na een boeiende rondleiding doorheen het bedrijf langs de talrijke gespecialiseerde drukmachines konden de gasten aanschuiven voor een lekker pastabuffet. Hierna volgde een kort infomoment over het project 'Elk Talent aan Boord' waarin ondernemers tijdens een spelronde zelf gingen nadenken over hun personeelsbeleid. Zo zochten ze samen naar oplossingen van mogelijke problemen. "Ik blik zeer tevreden terug naar een prachtig bedrijfsbezoek, drukkerij Gijsemberg was enkele jaren geleden de winnaar van de Mosasaurus Award en nog steeds is dit een parel in onze gemeente", aldus Ward Conings, voorzitter van UNIZO Maasmechelen.