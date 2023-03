Eerste leerjaar basisonderwijs FLX in Leopoldsburg maakt kennis met wensambulance

Dit jaar werd er in het eerste leerjaar niet enkel de pyjama aangetrokken op die dag. Neen, ze hebben een hele week rond het thema ziek zijn en bednet gewerkt. Zo hebben de juffen elke dag een verhaal voorgelezen over ernstig ziek zijn. Aan de hand van deze verhalen leerden ze veel bij over wat er allemaal komt kijken bij kanker hebben. Zoals dat soms de haren uitvallen tijdens de behandeling en dat mensen met kanker zich ook vaak angstig en verdrietig voelen. Maar ook ontdekten ze dat kanker niet besmettelijk is en dat de dokters vele kankers kunnen genezen.De kinderen leerden tijdens de lessen creatief schrijven en beterschapskaartjes maken. Ook hebben ze boodschappen en tekeningen met krijt gemaakt voor alle bednetters om hen te laten weten dat ze aan hen denken. Om deze bijzondere week, in het teken van alle zieke kinderen, af te sluiten, maakten de leerlingen kennis met wensambulance. Drie vrijwilligers kwamen vertellen waar wensambulance voor staat en natuurlijk mochten ze zelf ook meerijden in de ambulance. De sirene en zwaailichten vonden de kinderen fantastisch. Maar zo beseften ze ook wel dat zij grote geluksvogels zijn doordat ze deze leuke lessen niet hebben moeten missen zoals de bednetters.