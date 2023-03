Pas getrouwd: Cem en Busra in Ham

Ham

Cem Altinpinar (31) uit Genk, operationeel medewerker bij Nike

Busra Kurs (29) uit Ham, verpleegster 

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Zes jaar geleden hebben we elkaar ontmoet in Hasselt tijdens een vriendenfeestje”, vertelt het koppel. “Het was liefde op het eerste gezicht.” (sb)Bekijk hier alle Limburgse huwelijken