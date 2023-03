Pas getrouwd: Anja en Willy in Tongeren

Tongeren

Willy Sporck (53) uit Tongeren, ober in café Lido in Tongeren

Anja Gregoire (53) uit Koninksem, zorgt voor het huishouden

Kinderen: Glenn (30)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van in onze jeugdjaren, maar we waren elkaar uit het oog verloren”, vertelt Willy. “Ondertussen zijn we anderhalf jaar een koppel.” (diro)

