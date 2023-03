Daarom droegen veel bekendheden een blauw lintje op de Oscars

De opgespelde blauwe linten symboliseren steun aan de #WithRefugees-campagne van de United Nations Refugee Agency. Die campagne wil aandacht vestigen op mensen die door oorlog en vervolging uit hun huizen zijn gedwongen.

Alle lintjes zijn gemaakt door vluchtelingen die werken bij Knotty Tie Co., een kledingbedrijf dat vluchtelingen werk, training en onderwijs biedt. “Als voormalig vluchteling is het ongelooflijk om te zien dat zoveel artiesten een blauw lint dragen uit solidariteit met vluchtelingen en ontheemden over de hele wereld”, zei Yusra Mardini, een Syrische zwemster en goodwill-ambassadeur voor de UNHCR. “Mijn mensen – en zoveel anderen – hebben pijn. Ze hebben onze steun nodig. We hebben allemaal vrede nodig.”